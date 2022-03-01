Помнить все: Названа единственная группа крови, носители которой подвержены развитию деменции

Давно стало известно, что группа крови влияет на приобретение определенных заболеваний. Американские исследователи выяснили, что люди с определенной группой крови гораздо чаще с возрастом заболевают деменцией, нежели другие.

В научном журнале American Academy of Neurology была опубликована статья, в которой написали, что именно четвертая группа крови больше всего подвергает риску своего обладателя в будущем заболеть деменцией.

По статистики у них на 82% выше риск развития проблем с нарушением мышления и памяти, которые могут привести к слабоумию, чем у людей с другими группами крови.

Для того, чтобы избежать заболевание, врачи советуют начинать профилактику раньше. Следить за питанием, образом жизни и гормональным уровнем.