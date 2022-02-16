День разведки ВМФ, стрельба автолюбителей и избитый доставщик еды: Главное на утро 16 февраля

Начнем день с утреннего дайджеста. Он собрал интересные и курьезные события на утро 16 февраля.

ПОГОДА

16 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -7..-12˚. Максимальная температура воздуха днем -2..-7˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

По состоянию на 15 февраля, как сообщает оперштаб региона, в Татарстане выявлено 3727 новых случаев коронавирусной инфекции.

Известно, что из общего числа заразившихся за последние 24 часа - 324 являются детьми. Госпитализированы в медицинские учреждения 416 человек, остальные лечатся амбулаторно.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Казани автоледи за рулем иномарки влетела в подземный переход на Проспекте Победы

Предварительно установлено, что 53-летняя женщина-водитель не выбрала безопасной скорости и не учла погодных условий, что и привело к потере контроля над управлением ТС (Подробности).

В Казани двое мужчин избили доставщика еды в ЖК "Голливуд"

Происходящее попало на камеры уличного видеонаблюдения. Двое неизвестных перехватили парнишку, когда тот возвращался, отдав заказ клиентам. Молодой человек пытался избежать драки, уходил от конфликта, но двое агрессоров были настроены решительно (Подробности).

Житель Челнов сильно избил товарища, вывел его в подъезд и оставил умирать

Двое молодых людей употребляли алкоголь в квартире обвиняемого. В ходе посиделки завязалась ссора, во время которой хозяин жилья накинулся на приятеля и начал его избивать. После этого он вывел пострадавшего в подъезд (Подробности).

В Казани ссора между водителями автомобилей закончилась стрельбой

На Мамадышском тракте прогремели выстрелы. Стрельбу открыли водители, которые не смогли миром решить свой дорожный конфликт. Причиной разногласий между автолюбителями стал тот факт, что один другого подрезал, но вот каждый считал, что ущемили именно его (Подробности).

Фото: соцсети

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно 16 февраля в российских Вооруженных силах отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ.

Дата 16 февраля определена в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.

Хотя морская разведка имеет более давнюю историю – дату её создание относят к концу 19 века, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана как раз в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Анна, Дмитрий, Михаил и Николай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ

16 февраля произойдет Полнолуние в знаке зодиака Лев. Этот знак благоприятен для всего энергичного и общения с другими людьми. Однако стоит быть аккуратным, так как Полнолуние всегда сопровождается непредсказуемым влиянием на людей. Не поддавайтесь на провокации и избегайте ссор.

Что можно делать

День благоприятен для организации культурных и спортивных мероприятий, хорошо будет провести тимбилдинг с коллегами или просто собраться и пообщаться в одной компании после работы.

Сегодня вы можете почувствовать переизбыток сил. Чтобы не копить все это в себе, необходимо направить их в правильное русло: в творчество или в физическую нагрузку. Вы получите от этого удовольствие, а ночью будете крепко спать.

В этот день можно переделать все дела, которые вы откладывали раньше – сегодня вы сможете все быстро решить. День можно посветить работе, особенно тем, кто занимается расчетами, работает на компьютере или с большими объемами информации.

Что нельзя делать

Полнолуние – день эмоциональной неустойчивости, тревоги и беспокойства. Поэтому со своими негативными эмоциями нужно быть крайне аккуратным, а также наблюдать за поведением других. Есть риск того, что настроение окружающих будет быстро меняться. Не пытайтесь на это повлиять и не учите их жизни. Все это – влияние Полнолуния.

Велик риск нарваться на ссору или конфликт, поэтому старайтесь аккуратно обходить все острые углы в общении с теми, кто для вас важен. Если вы хотели давно поругаться с человеком, то вот он ваш шанс.