В Казани в ЖК "Голливуд" был избит доставщик готовой еды, сообщают "Вести Татарстан". Избили курьера двое мужчин.

Происходящее попало на камеры уличного видеонаблюдения. Двое неизвестных перехватили парнишку, когда тот возвращался, отдав заказ клиентам. Молодой человек пытался избежать драки, уходил от конфликта, но двое агрессоров были настроены решительно.

Помешать им бить молодого человека пытался проезжавший мимо водитель, но у него ничего не получилось. Пока не сообщается, обратился ли курьер в полицию с заявлением о нападении.