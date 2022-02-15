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Фото: скриншот с видеоролика

В Казани двое мужчин избили доставщика еды в ЖК Голливуд

15.02.2022, 10:53 436 prokazan.ru
В Казани в ЖК "Голливуд" был избит доставщик готовой еды, сообщают "Вести Татарстан". Избили курьера двое мужчин.
 
Происходящее попало на камеры уличного видеонаблюдения. Двое неизвестных перехватили парнишку, когда тот возвращался, отдав заказ клиентам. Молодой человек пытался избежать драки, уходил от конфликта, но двое агрессоров были настроены решительно.
 
Помешать им бить молодого человека пытался проезжавший мимо водитель, но у него ничего не получилось. Пока не сообщается, обратился ли курьер в полицию с заявлением о нападении.
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Граждане России смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Пытался сбежать на родину: при попытке побега задержан подозреваемый в убийстве 16-летний подросток
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Врач назвала самые опасные симптомы омикрона у детей
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Тела троих молодых мужчин нашли на съемной квартире
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Он есть в каждом доме: диетолог назвала продукт, который приводит к развитию тяжелых форм рака
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа
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Пенсионер жестоко расстрелял и зарезал двух женщин, которые пришли помочь по хозяйству
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Пенсионерку заподозрили в причастности к смерти ее беременной дочери
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