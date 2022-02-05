Житель турецкого города Стамбул Музаффер Каясан уже 14 месяцев не выходит из карантина из-за того, что каждый раз сдает только положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал NTV.

56-летний мужчина болен лейкемией. Он заразился ковидом еще в ноябре 2020 года, его посадили на карантин. С тех пор периодически врачи делают ему тесты, и все они ( уже 78 тестов сделано) положительные. Мужчина страдает от разлуки с родными и близкими, ему запрещены любые контакты, он обязан соблюдать полную изоляцию.

Врачи уверены, что иммунитет пациента ослаб из-за основной болезни, и его жизнь по сути поддерживается лишь медикаментами. Но разрешить ему контактировать хотя бы с семьей они не имеют права.