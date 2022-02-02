Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от агрегаторов такси в Москве и Казани объяснить, на каком основании они повысили расценки на проезд в этих городах. Письма ведомство направило в "Яндекс.Такси", DiDi, "Ситимобилу" и Gett, сообщает Forbes.

С начала 2022 года стоимость на поездке в такси поднялась резко на 24%. Это не могло не привлечь внимания проверяющих.

В ведомстве отметили, что онлайн-агрегаторы определяют "тип электронного устройства" пользователя и в зависимости от модели смартфона устанавливают "динамическую стоимость" за поездку. Чем дороже стоимость устройства, тем выше цена услуги. Объяснить такое странное ценообразование попросили в течение 10 суток.