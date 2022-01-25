Жительница Казани пожаловалась в социальных сетях на работу городской поликлиники № 8. Она смогла дозвониться до нее только с 46-й попытки.

У женщины поднялась высокая температура. Увидев на градуснике более 39 градусов, женщина вспомнила рекомендации не ходить с такой температурой в больницу самостоятельно, попробовала вызвать врача на дом, чтобы получить назначения и больничный лист. В минувший понедельник утром женщина вызвала врача. Но даже в 20:00 медик на вызов не явился.

"Вызывала утром врача из 8 поликлиники, расположенной по адресу Сибирский тракт 14. Все выходные была температура 39-39,3, очень сильный кашель, болело горло. Сегодня температура утром была 38. Дозвонилась до поликлиники с 46-го раза: было или занято,или не брали трубку. Вызов приняли. Сказали, что придут в течение дня. Сейчас на часах 19:58. Звонила в поликлинику в пять вечера, и вот недавно: говорят, ждите. Очень надеюсь, что врач все-таки придёт. Я работающий человек, мне нужен больничный, как так можно?", - написала горожанка в соцсети.