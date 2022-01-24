Это же добровольное долговое рабство: Реально ли сэкономить на покупке жилья в Казани

Цены на жилье в 2021 году в России резко выросли. Средние показатели подскочили сразу на четверть. Сейчас, например, средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России составляет 80 рублей. Особенно дорожает жилье на юге России. Так, Краснодар стал лидером по росту цен на квартиры в 2021 году, а в Сочи теперь купить жилье стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге.

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ И НА ПЕРВИЧКУ, И НА ВТОРИЧКУ

Меж тем, число желающих купить квартиру или дом, как в новостройках, так и на вторичном рынке, сильно не снижается. Можно ли реально сэкономить на покупке жилья? По мнению руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова, шансов на снижение цены не так уж и много.

"Произошел рост цен на стройматериалы. Себестоимость жилья выросла. Значит, застройщики вынуждены повышать цену на квадратный метр жилья. Цены выросли и на первичку, и на вторичку. Факторы, которые повлияли, - рост ставки Центробанка, рост стоимости процентной ставки ипотечных кредитов. Кроме того, спрос подогрели инвесторы, которые вкладываются в квадратные метры. Особенно пользуются спросом квартиры в 30 квадратных метров. Потом выросли ипотечные взносы. Это тоже немаловажный фактор. Банки стараются снизить свои риски. Рост ипотечной ставки приводит к недоступности жилья для отдельной категории населения. Влияет еще и высокая закредитованность населения, инфляция, возможность локдауна. Все это зависит от экономики, курса доллара, замедления потребления и экономических факторов", - считает эксперт.

ХОРОШИЙ ШАНС - УМЕНИЕ ТОРГОВАТЬСЯ

И все же у желающих купить новую квартиру или дом есть шанс сэкономить. Для этого надо выждать момент и уметь грамотно торговаться.

“Чтобы сэкономить на покупке жилья, можно попробовать поискать такие предложения, когда человек хочет срочно его продать. Тогда он может отойти от рыночных цен - немного уступить или поторговаться. Нужно отслеживать такие предложения на сайтах бесплатных объявлений. Что касается вторички, нужно смотреть по рынку. Ниже рыночной стоимости вряд ли кто-то будет отдавать. Фактически мое мнение таково, что на покупке жилья сэкономить практически нельзя. Цены выросли. Может, имеет смысл немного переждать, снимая квартиру, и посмотреть, какая ситуация будет к лету. Возможно, цены снизятся. Хотя это маловероятно".

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - НЕ ПРИГОВОР

Что интересно, одним из вариантов экономии эксперты называют ипотеку. Так, по словам директора агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марата Галлямова, не стоит бояться обращаться в банки. Даже наоборот - лучше вложиться сейчас, чем ждать очередного подорожания.

"Один из вариантов сэкономить на покупке жилья – ипотека, её стоит брать в любом случае. Ежегодно стоимость квадратного метра растет, поэтому со временем ваше жилье окупит вложения. Оформляя ипотеку, стоит помнить, что процентная ставка – это не приговор. Если в дальнейшем она упадет, у клиента есть возможность подать документы на рефинансирование. Сократить расходы на ипотеку помогут и досрочные погашения. Регулярно внося даже небольшую сумму сверх ежемесячного платежа, клиент может существенно сократить срок ипотечного кредита, а значит и сумму уплаченных процентов", - высказал мнение эксперт.

ЖДАТЬ "ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ" НЕТ СМЫСЛА

А вот Ирек Галямов не согласен с таким мнением. По его словам, ипотека мало чем поможет при желании сэкономить.

“Это же по сути долговое рабство. Проценты ставки по ипотеке выросли. Когда начался локдаун, ставка по ипотеке доходила до 5 - 6 % и можно было даже и за 4 % взять. Были те возможности периода локдауна, когда можно было рассматривать положение за дешевые деньги. И сейчас, смотря как увеличивается процент ставки по ипотеке. На ней можно заработать и приобрести жилье. Я ввел понятие траншевой ипотеки. Когда идет небольшой первоначальный взнос и на период строительства низкая сумма выплаты по ипотеке. Это тоже вариант. Траншевая ипотека предназначена для инвесторов. Там идет небольшой - в пределах 10 - 15% первоначальный взнос. И на период строительства идут небольшие платежи. С банком заключаешь договор не на рыночные ставки, по которым сразу начинаешь оплату, а с вполне вменяемых цифр, которые сохраняются на период строительства. Это делается с расчетом на то, что люди взяли по договору долевого участия или по эскроу-счетам и планируют перепродажу этой квартиры для извлечения прибыли, если цены на квадратный метр вырастут. Это все зависит от рисков и сейчас уже была такая инвестиционная модель, когда инвесторы заходили на этапе котлована, свай, когда готовилась строительная площадка. Потом, соответственно, при строительстве дома, когда основные риски уходили, квартира перепродавалась. И люди на этом зарабатывали неплохие деньги", рассказал Галямов.

По мнению экспертов, шансов на то, что по весне или летом стоимость жилья снизится практически равна нулю. Более того, летом возможен новый рост цен. Так что ждать "лучшей цены", по словам специалистов, просто нет смысла.