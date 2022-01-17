В Казани молодой человек безуспешно пытался вести переговоры с умным домофоном в доме № 4 по улице Рауиса Гареева. Он и просил, и пытался спеть устройству, но все тщетно - домофон с функцией распознавания лиц не пускал его в дом.

Камера не распознала визитера. И песни молодого человека смогли оценить только жители многоэтажки. В итоге парень просто разбил входные двери, сила взяла верх над интеллектом, в том числе и искусственным. На крики вышли двое мужчин и попытались урезонить визитера при помощи газового баллончика, а потом вызвали полицию.

Дебоширу удалось скрыться до приезда правоохранителей.