Вирус не пройдет: названа группа крови со способностью противостоять COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» назвала наиболее стойкие перед коронавирусом группы крови.

По словам ученого кровь людей с разными группами имеет не совсем одинаковый молекулярный состав. Именно в первой и третьей группах крови есть определенные антитела, которые помогают организму повлиять на коронавирус и даже не заболеть. Что нельзя сказать о второй и четвертой типах, носители которых наиболее подвержены заболеванию COVID-19.

«И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка «придавить» вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть», — объяснила она.

Однако, как подчеркнула Баранова, важно не забывать, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже приблизительно на 10%.