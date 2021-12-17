Жителей Казани возмутила пошлая реклама, которая появилась в центре города. На плакатах - герои татарских легенд и сказаний, но содержание плакатов детям лучше не видеть, считают казанцы.

Рекламируется приложение для знакомств. Но смысл рекламы неприкрыто пошлый. Под изображением Шурале написано: "Теперь не нужно совать пальцы в бревна", а под аниматором в ростовом костюме зебры: "Только порядочные жеребцы". На это обратили внимание корреспонденты ГТРК "Татарстан".

Вероятнее всего, таким образом авторы рекламы приложения хотели подчеркнуть, что сервис работает на татарском языке.