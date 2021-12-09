Скандал с QR-кодами приключился в Мамадышском районе Республики Татарстан. Жительница района в социальных сетях поведала, что в детском садике, куда ходит ее ребенок, от родителей потребовали принести копии QR-кода или справки о медотводе.

В сообщении администрации садика, которое получили родители, говорится, что мамы и папы обязаны предоставить информацию о своей вакцинации, даты рождения, место проживания, место работы, место прохождения вакцинации или же документы о медицинском отводе от прививки.

Родители возмутились требованием и в ответ спросили, не пора ли предоставить садику пароли от банковских карт. Некоторые предложили показать нижнее белье или вовсе установить в доме родителей камеры и транслировать видео в кабинет директора садика.