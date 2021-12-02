25 декабря текущего года в Казани проведут Республиканскую елку, несмотря на существующие коронавирусные ограничения. Праздник будет рассчитан на 8 тысяч детей, Роспотребнадзор дал добро.

Елка, на которой ожидается традиционное присутствие Президента РТ Рустама Минниханова, пройдет в две смены - по 4 тысячи детей в каждой.

На организацию Республиканской елки будет выделено 24,3 миллиона рублей, что несколько меньше, чем планировали: первоначально хотели на эти цели выделить 36 миллионов. Местом проведения может стать «Татнефть Арена».