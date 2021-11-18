Телеведущий Дмитрий Дибров, который славится имиджем большого интеллектуала на ТВ, недавно в интервью высказался о тех, кто смотрит русское телевидение.

По мнению Диброва, сейчас телевидение в России, как в 70-х годах прошлого столетия, безнадежно отстало от западного ТВ. А потому 80% телезрителей, считает ведущий, просто идиоты.

"Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть, о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же "Веселых ребятах"", - говорит Дибров.

В то же время Дибров не стал отрицать, что именно благодаря "идиотам"-зрителям он получает неплохой доход в 3,5 миллиона рублей в месяц.