Километровые пробки, ДТП и очереди в шиномонтаж: Итоги первого снегопада в Казани

"Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь": - эти строки 11 ноября 2021 года вспоминал, наверное, каждый житель Казани, особенно автомобилисты. Резкая метель, которая обрушилась на столицу Татарстана застала многих врасплох. За несколько часов улицы засыпало снегом, настолько, что можно было доставать лыжи. К вечеру город встал в 10-бальных пробках.

Фото: yandex.ru/maps

Фото: Йолдыз Халиуллиной

"Живу на Высокой горе. Если обычно путь с работы домой занимает не больше часа, то на этот раз ехал все четыре", - рассказал один из казанских автомобилистов.

Отметим, что многие автомобилисты не поверили прогнозам синоптиков и не поменяли резину с летней на зимнюю. Как итог аварии и длинные очереди в автосервисы на шиномнотаж.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Меж тем, зимняя погода, как кажется, уже установилась окончательно. Если сегодня еще небольшой плюс днем возможен, то до конца недели установится морозная погода. По ночам столбики термометров могут опускаться до 16 градусов ниже нуля. Снегопады синоптики также прогнозируют.

Фото: Йолдыз Халиуллиной