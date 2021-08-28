Полицейские в Казани задержали квартирного вора-гастролера из Петербурга. 38-летнего жителя Северной столицы подозревают в разбойном нападении и квартирной краже, которые были совершены в Советском и Вахитовском районах столицы Татарстана.

26-летняя жительница частного дома обратилась в ОП "Вишневский" и сообщила, что в ее дом кто-то проник. Девушка приехала с дачи и столкнулась с молодым человеком. Он держал нож в руках и, угрожая, потребовал отдать сумку с вещами. Сумма причиненного материального ущерба составила 16 565 рублей.

Личность наглого разбойника полицейские установили быстро. Он был задержан в одном из садовых товариществ в Советском районе Казани. Выяснилось, что через несколько часов после разбоя он также совершил в столице Татарстана квартирную кражу, пробравшись в квартиру на 1 этаже через окно и похитив барсетку с документами и картами.

Злоумышленник заключен под стражу.