23-летний уроженец Татарстана стал фигурантом дела по похищению 10-летнего мальчика из Ивановской области. Об этом сообщаем пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Как сообщается, парень, находясь в небольшом городе Кинешме, познакомился с 10-летним ребенком и предложил тому поехать гулять в Москву. Мальчик согласился, а уже через некоторое время появилась информация о его пропаже. На Ленинградском вокзале в Москве их обнаружили вместе.

При этом сам парень успел скрыться, сейчас его разыскивает полиция.

Ребенку провели медицинское обследование: никаких признаков телесных повреждений не выявлено.