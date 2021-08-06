"Дину я знала заочно из другого проекта, но там у нее произошел конфликт с руководством и ее оттуда попросили со скандалом. Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте. На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга.
“Сначала это были маленькие деньги. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье (у Ольги есть муж и взрослая дочь)".
“У меня был доход из Финико, но я просто не смогла вовремя остановиться... Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. При этом брала кредиты, чтобы делать вклады”, - вспоминает Ольга.
Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа. Дочь ищет работу после окончания университета.
“Умные люди сразу выводили все деньги, а мы вместо этого заходили на постоянный реинвест, - отмечает женщина. - А смысл как раз в том, чтобы не делать реинвест: один раз зашел с крупной суммой, тут же ее отработал и больше не вкладываешь. Умные люди делали так. Они копили большие суммы на депозите и выводили их. А мы думали, что попали в сказку и делали постоянный реинвест. Да, мы выводили какую-то часть в наличные средства, но все равно хотели больше и больше. Жадность сгубила, наверное".
Представляете это состояние, когда понимаешь, что ты в полной "Ж"?
Так Ольга описала тот момент, когда она узнала, что в Финико настал скам:
"Я тогда была на маникюре и слушала крайний эфир Доронина. Когда поняла, к чему все идет, когда осознала наконец-таки произошедшее... просто потеряла сознание".
“Я на это тогда не обиделась. Но когда увидела, что у Дины и у ее команды все депозиты выведены... Это случилось как раз незадолго до скама Финико. Начала ей писать, но она убеждала меня, что никто ничего не выводил".
После новостей о проблемах в компании Ольга писала в Инстаграме, что намерена обращаться в Генеральную прокуратуру, писать заявления на Дорониа и Габдуллину.
Тогда мне позвонил вышестоящий наставник и сказала, чтобы я это все убрала. Вышестоящим наставником была так называемая Тиффани.
“Прекращай это все, ты сейчас будешь народ баламутить", - сказала Тиффани Ольге по телефону.
“И я все убрала”, - признается Ольга.
“Думаю, что однозначно были люди, приближенные к основателям Финико, и они знали, что компания схлопнется. Они точно знали, когда выводить депозиты. Этой информацией обладали только приближенные и это даже не звезды. Я была десятой звездой, но меня к этой информации не пускали. Возможно, из-за того, что я поругалась с Диной. Думаю, что те, кто к ней был приближен, они все знали", - утверждает Ольга.
“Порой человек с хорошим заработком долго не может получить кредит. А тут все делалось оперативно и без вопросов”, - отметила Ольга.
Все было построено на личности Кирилла Доронина - нам говорили, что он на самом деле инвалид по слуху, что в университете не мог двух слов связать, но несмотря на это поднялся и стал коучем. Помимо инвестиций нам рассказывали о том, что Доронин активно занимается благотворительностью.
“Нужно отдать должное всем психологам, которые там были. Разводили красиво, очень. Я была фанатом Финико и ни за что не верила, что это финансовая пирамида. Друзья говорили выводить деньги, но я не слушала. Я была готова загрызть за Доронина”, - поделилась Ольга.
Наша собеседница считает, что сейчас в социуме не выстроено здоровое отношение к пострадавшим от Финико. И это несмотря на то, что почти все наше общество - это финансово неграмотные люди. И на месте обманутых вкладчиков мог оказаться любой.
"Все мы до последнего не верили, что наша компания - это финансовая организация. Не верили, что уголовное дело может стать реальностью. Мы были в состоянии эйфории: у нас все классно, мы крутые. И весь этот гипноз работал через Интернет, то есть на расстоянии. Было ощущение, будто кто-то нажал на кнопку, и мы все разом поддались доверию", - поясняет Ольга.
Когда первый раз увидела фото Доронина я подумала - что это за уголовник? Я испугалась, он же страшный. Но первое впечатление быстро развеялось и сменилось фанатизмом.
“Знаете, а не понятно, есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы. Что они сделают? С нашими кредитами разбираться только нам. Все, кто зазывал в Финико сейчас скрываются и никаких советов от них нет. Даже арест Доронина не комментировали. Все отмалчиваются. Но они, все эти наставники, боятся. Потому что понимают, что щадить никого не будут”.
Как писал ProKazan.ru, cледователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.
Под арест Кирилла Доронина заключили 30 июля, он продлится до 28 сентября. Уголовное дело завели за организацию деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. Судьба остальных сооснователей компании - Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, не ясна.
Сам Кирилл Доронин свой арест оспаривает.
Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Г., скриншоты переписки предоставлены нашей собеседницей
комментарии