Эксперты по экономическим вопросам, которых опросило РБК, заявили о низкой вероятности возвращения депозитов вкладчикам Финико. При этом общий ущерб от деятельности финансовой организации, по подсчетам экспертов, превысит 80 млн рублей.

Отделения МВД по всей России продолжают принимать заявления от обманутых вкладчиков финансовой организации. Только в Татарстане количество принятых заявлений превысило отметку в 500 штук.

Мы поговорили с жительницей Казани Ольгой Г., которая достигла в Финико десятой звезды, но все равно оказалась в списке пострадавших.

В начале была Дина Ольга переехала в Казань из Волжска, как раз для того, чтобы работать в офисе Финико. С финансовой организацией женщина познакомилась через Дину Г. - одного из наставников, продвигающей Финико в Инстаграм. "Дину я знала заочно из другого проекта, но там у нее произошел конфликт с руководством и ее оттуда попросили со скандалом. Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте. На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга. Ольга отмечает, что раннее у нее уже был опыт участия в подобных компаниях - она инвестировала в СитиЛайф. Но там быстро заподозрила обман и вышла. Взаимодействие с Финико продолжилось дольше - женщина делала вклады в течение года.

“Сначала это были маленькие деньги. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье (у Ольги есть муж и взрослая дочь)".

Благодаря Финико купили машину

После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить. Правда, сейчас транспорт продали, чтобы погасить один из долгов, полученных в результате вложений в финансовую пирамиду.

“У меня был доход из Финико, но я просто не смогла вовремя остановиться... Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. При этом брала кредиты, чтобы делать вклады”, - вспоминает Ольга.

Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа. Дочь ищет работу после окончания университета.

Реинвест - зло

В Казани Ольга планировала купить квартиру за 16 млн рублей, и понимала, что даже с помощью программы покупки жилья в Финико таких денег не сделать. Поэтому заходила на повторные вклады.

“Умные люди сразу выводили все деньги, а мы вместо этого заходили на постоянный реинвест, - отмечает женщина. - А смысл как раз в том, чтобы не делать реинвест: один раз зашел с крупной суммой, тут же ее отработал и больше не вкладываешь. Умные люди делали так. Они копили большие суммы на депозите и выводили их. А мы думали, что попали в сказку и делали постоянный реинвест. Да, мы выводили какую-то часть в наличные средства, но все равно хотели больше и больше. Жадность сгубила, наверное".

Представляете это состояние, когда понимаешь, что ты в полной "Ж"?

Так Ольга описала тот момент, когда она узнала, что в Финико настал скам:

"Я тогда была на маникюре и слушала крайний эфир Доронина. Когда поняла, к чему все идет, когда осознала наконец-таки произошедшее... просто потеряла сознание".

Почему произошел скам: никто из пострадавших этого не понимает, есть много разных версий

С наставником, Диной Г., отношения у Ольги испортились еще на момент работы в финансовой организации - команда Ольги просто перешла к Дине, аргументируя это плохими лидерскими качествами первой.

“Я на это тогда не обиделась. Но когда увидела, что у Дины и у ее команды все депозиты выведены... Это случилось как раз незадолго до скама Финико. Начала ей писать, но она убеждала меня, что никто ничего не выводил".

После новостей о проблемах в компании Ольга писала в Инстаграме, что намерена обращаться в Генеральную прокуратуру, писать заявления на Дорониа и Габдуллину.

Тогда мне позвонил вышестоящий наставник и сказала, чтобы я это все убрала. Вышестоящим наставником была так называемая Тиффани. “Прекращай это все, ты сейчас будешь народ баламутить", - сказала Тиффани Ольге по телефону. “И я все убрала”, - признается Ольга.

Была часть партнеров, которую предупредили о закрытии Финико “Думаю, что однозначно были люди, приближенные к основателям Финико, и они знали, что компания схлопнется. Они точно знали, когда выводить депозиты. Этой информацией обладали только приближенные и это даже не звезды. Я была десятой звездой, но меня к этой информации не пускали. Возможно, из-за того, что я поругалась с Диной. Думаю, что те, кто к ней был приближен, они все знали", - утверждает Ольга.

Кредиты на Финико в банках давали быстро и без вопросов

Наша собеседница допускает то, что Финико могло сотрудничать с банками или же банки имели какую-то выгоду от вкладчиков Финико. К такому заключению женщина пришла после наблюдений того, насколько легко банки выдавали кредиты на вклады - деньги получали и мамочки в декрете, и безработные.

“Порой человек с хорошим заработком долго не может получить кредит. А тут все делалось оперативно и без вопросов”, - отметила Ольга.

Доронин - глухой инвалид, а как поднялся!

Если говорить о психологической составляющей компании, то Ольга уверена - психологического давления там не было. В Финико не давили, а действовали мягко, психология общения была выстроена очень тонко.

Все было построено на личности Кирилла Доронина - нам говорили, что он на самом деле инвалид по слуху, что в университете не мог двух слов связать, но несмотря на это поднялся и стал коучем. Помимо инвестиций нам рассказывали о том, что Доронин активно занимается благотворительностью.

“Нужно отдать должное всем психологам, которые там были. Разводили красиво, очень. Я была фанатом Финико и ни за что не верила, что это финансовая пирамида. Друзья говорили выводить деньги, но я не слушала. Я была готова загрызть за Доронина”, - поделилась Ольга.

Наша собеседница считает, что сейчас в социуме не выстроено здоровое отношение к пострадавшим от Финико. И это несмотря на то, что почти все наше общество - это финансово неграмотные люди. И на месте обманутых вкладчиков мог оказаться любой.

Омфином - надежда была После проблем с Финико Кирилл Доронин запустил новую компанию Омфином - через нее он обещал вкладчикам Финико вернуть их деньги. По словам Ольги, на новую платформу действительно была надежда и люди заходили туда с доверием. Сейчас на сервисе не ведется никакой деятельности. Это массовый гипноз "Все мы до последнего не верили, что наша компания - это финансовая организация. Не верили, что уголовное дело может стать реальностью. Мы были в состоянии эйфории: у нас все классно, мы крутые. И весь этот гипноз работал через Интернет, то есть на расстоянии. Было ощущение, будто кто-то нажал на кнопку, и мы все разом поддались доверию", - поясняет Ольга. Когда первый раз увидела фото Доронина я подумала - что это за уголовник? Я испугалась, он же страшный. Но первое впечатление быстро развеялось и сменилось фанатизмом. "Есть люди, настоящие аферисты, которые чувствуют, когда и куда нужно вложить, когда пора делать вывод. Это дано не всем, это искусство. Люди, которые разбираются в финансах - они скачут по этим финансовым пирамидам и действительно зарабатывают", - подчеркивает наша собеседница. На момент написания материала Ольга только собиралась подавать заявление в МВД на действия Кирилла Доронина и других наставников. Свое решение она прокомментировала так: “Знаете, а не понятно, есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы. Что они сделают? С нашими кредитами разбираться только нам. Все, кто зазывал в Финико сейчас скрываются и никаких советов от них нет. Даже арест Доронина не комментировали. Все отмалчиваются. Но они, все эти наставники, боятся. Потому что понимают, что щадить никого не будут”. Как писал ProKazan.ru, cледователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась. Под арест Кирилла Доронина заключили 30 июля, он продлится до 28 сентября. Уголовное дело завели за организацию деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. Судьба остальных сооснователей компании - Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, не ясна. Сам Кирилл Доронин свой арест оспаривает.

Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Г., скриншоты переписки предоставлены нашей собеседницей