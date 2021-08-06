Наверх

Новости Казани и РТ

07:18, сегодня
«Казанский стрелок» Галявиев раскрыл мотивы нападения на школу
19:00, сегодня
Маляр из Адыгеи изнасиловал в парке малолетнюю дочь известной в России рок-певицы
18:59, сегодня
Звезда Finiko из Казани: «За Доронина мы были готовы загрызть »
15:51, 15.07.2021
В Казани появились люди, которые платят сотни тысяч рублей за то, что вы готовы выбросить
17:51, сегодня
Мать обнаружила окровавленное тело 17-летнего сына
15:34, сегодня
В Татарстане до 1 ноября планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения
15:59, 30.06.2021
Какие бонусы получат вакцинированные казанцы?
15:10, сегодня
В Татарстане задержали шесть поездов из-за пьяной аварии на перегоне Васильево-Юдино
14:51, сегодня
Жительница Казани нашла в телефоне любовника интимные фото его бывшей и выложила их в Сеть
09:30, 04.08.2021
Самая масштабная стройка Лаишевского Узла: первый застройщик РТ #Суварстроит продолжает удивлять
14:20, сегодня
Сидел совсем голый в луже: прокуратура проверяет кадры, на которых малыш голышом играл на улице
14:11, сегодня
ФК «Рубин» продает форму, с которой под польским дождем слезли все цифры и фамилии игроков
15:34, 30.07.2021
Учимся на чужих ошибках: 5 сюрпризов, которых стоит остерегаться при покупке квартиры в Казани
13:45, сегодня
Заслуженного деятеля искусств Татарстана обманули мошенники, пообещав композитору госпремию
13:44, сегодня
Абоненты Tele2 в Татарстане получат в подарок пиццу и крейсер Saint Louis
09:41, сегодня
Оплатить кофе лицом и войти в сейф по руке: в Казани открылся необычный офис Ак Барс Банка
13:31, сегодня
Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу
13:11, сегодня
Мать с младенцем на руках выбросилась из окна многоэтажки
09:00, 30.07.2021
«У Палыча» приглашает на открытие магазина в Казани! - скидки на продукты до 50% в честь открытия
13:09, сегодня
Банк ЗЕНИТ и Университет Иннополис помогут перейти в IT из других сфер
12:55, сегодня
Скончался 12-летний ребенок, заразившийся коронавирусом
08:44, 20.07.2021
Скорая помощь 24/7: в Казани открылась уникальная ветеринарная клиника
12:31, сегодня
В этом году в Казани по нацпроекту будут построены школа и три садика - где их разместят?
12:11, сегодня
Названы даты начала осенних сельхозярмарок в Казани
10:12, 01.07.2021
Скупой платит дважды: на чем казанцы теряют деньги при постройке коттеджа
11:51, сегодня
В Казани снова сошел с рельсов трамвай, парализовав движение электротранспорта
11:34, сегодня
Гидрометцентр РТ рассказал о состоянии воздуха в Казани
08:59, 29.06.2021
Миграция из России: без чего не обойдется ни один казанец при переезде
11:25, сегодня
«Блондинка - это автозак, а теплица - одеяло»: как говорили в ГУЛАГе
11:07, сегодня
Верховный суд Татарстана «повесил» ущерб от ДТП на человека, который в аварии даже не участвовал
11:45, 07.06.2021
Карта боли: названы действия, который помогут казанцам при болях
10:59, сегодня
«Рубин» на один день стал самым обсуждаемым клубом мира: все дело в футбольной форме
10:46, сегодня
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
02:54, 13.05.2021
Все на дачу! - что понадобится казанцам для комфортной жизни и отдыха на даче
10:44, сегодня
Альфа и Омега отзывы реальных клиентов. Вся правда о брокере
10:28, сегодня
Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
08:26, 29.06.2021
Небывалая жара 2021: куда отправляются казанцы в поисках прохлады
09:27, сегодня
Клиенты ВТБ на 70% увеличили спрос на кредиты наличными в Татарстане
08:31, сегодня
«Может рвануть»: Казанцы возмутились поведением пьяного заправщика, который курил на АЗС
09:59, 03.08.2021
Подтянула лицо, исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?
08:18, сегодня
Глава СК Бастрыкин потребовал навести порядок с дорожной ситуацией в поселке под Казанью
08:03, сегодня
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
13:17, 23.07.2021
«Галамарт» открылся в Казани: электрический чайник – всего 199 рублей!
07:47, сегодня
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
07:33, сегодня
На новой форме казанского «Рубина» во время матча с поляками отклеились буквы фамилий и номера
11:15, 28.07.2021
Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка
06:00, сегодня
В Казани жильцов аварийного дома обязали его реконструировать
05:00, сегодня
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
12:46, 20.05.2021
Место под солнцем: ТОП летних террас Казани, на которых вам стоит побывать
01:00, сегодня
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
00:20, сегодня
«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» в первом матче 3-го раунда Лиги Конференций
14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: лучшие стоматологии Казани по мнению редакции
00:01, сегодня
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
20:00, 05.08.2021
В Казани в реке Казанке нашли тело погибшего мужчины
14:54, 23.07.2021
Они не могут сказать, где болит: советы по уходу и решения проблем со здоровьем питомцев
19:09, 05.08.2021
«Че пацаны, аниме?» - казанцы выбирают для чтения японскую мангу
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
10:38, 01.06.2021
Без советских отголосков: названы варианты отдыха для казанцев летом 2021
15:30, 05.08.2021
Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки
14:49, 05.08.2021
Сделал заточку из ложки: Появились подробности нападения пациента наркодиспансера в Казани на охрану
10:30, 16.06.2021
Вслед за редакцией ProKazan: куда стоит сходить каждому казанцу
14:35, 05.08.2021
В Казани в автобусе заметили девушку в шлеме из арбузной корки
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
07:48, 07.06.2021
Подготовка к свадьбе 2021: план, который поможет организовать лучший день в вашей жизни
14:11, 05.08.2021
СМИ: В Казани в наркодиспансере пациент напал с ножом на охранника
14:00, 05.08.2021
Если все изрядно надоело: в Казани проведут «Фестиваль лени»
18:36, 29.06.2021
Лето 2021: подсказываем, в чем выходить на улицу в любую погоду чтобы удивлять
13:48, 05.08.2021
В Татарстане в ИК-5 трое осужденных отравились аммиачными газами
13:44, 05.08.2021
Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»
09:17, 29.06.2021
Названы блюда и продукты, которые казанцам важно включить в летний рацион
13:25, 05.08.2021
В Казани в массовом ДТП пострадала 31-летняя женщина
13:17, 05.08.2021
В Казани будут демонтированы 16 незаконных торговых точек и 6 гаражей
09:00, 15.07.2021
Работа будущего: за какого специалиста будут воевать работодатели в ближайшие десятки лет?
13:07, 05.08.2021
35-летняя жительница Казани зарезала супруга во время застолья
13:00, 05.08.2021
Android или iOS: рейтинг популярных смартфонов у клиентов Yota
16:39, 30.06.2021
Учебный год близко : сколько придется потратить казанским родителям на подготовку ребенка к школе?
12:58, 05.08.2021
Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова может покинуть Татарстан
12:46, 05.08.2021
Ехал с опережением графика: в Казани объяснили остановку водителя трамвая на перекур
15:05, 19.07.2021
Это можно предотвратить: страшные последствия ветрянки, о которых не знают казанские родители
12:32, 05.08.2021
Парковку для хранения автомобилей планируют обустроить в Советском районе Казани
12:32, 05.08.2021
«Вытащили из могилы»: врачи спасли мужчину, первым вставшего на пути «казанского стрелка»
12:16, 05.08.2021
П–предусмотрительность: татарстанцы переходят на 5G-смартфоны
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
11:47, 05.08.2021
Татарстанские врачи удалили женщине опухоль в 20 килограммов
11:24, 05.08.2021
«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
10:58, 05.08.2021
Заработал за час миллион рублей: в Казани появился «постельный вор»
10:36, 05.08.2021
Серьезные травмы головы: в Казани иномарка сбила молодую девушку
10:32, 05.08.2021
Воспитание розгами: в Зеленодольске уволили воспитателя, который пугал детей палкой
16:01, 04.08.2021
Прохожие нашли повешенную женщину в лесу: она провисела две недели
15:05, 03.08.2021
В Челнах мать с сыном поочередно набирали «112», заявляя о желании спрыгнуть с балкона
14:21, 03.08.2021
Молодая девушка получила удар током, принимая ванну с телефоном на зарядке
14:54, 02.08.2021
Первоклассницу госпитализировали с тяжелым ранением канцелярским карандашом
17:16, 30.07.2021
Женщина распылила перцовый газ в детей на игровой площадке
16:31, 29.07.2021
«Потенциального Галявиева», учившегося в Челнах, отправили на принудительное лечение
16:18, 29.07.2021
Женщина зарезала своего знакомого и спрятала его тело в шкаф
13:17, 29.07.2021
Мужчина «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к шестерым детям и жене
16:50, 28.07.2021
Медведь напал на группу туристов: один человек погиб
16:44, 27.07.2021
Женщина скинула свою трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа
15:39, 27.07.2021
Водитель автобуса в Челнах грубо выволок из салона пьяного мужчину, пристававшего к пассажиркам
17:01, 26.07.2021
Подросток, засмотревшийся на поезд, погиб на железной дороге
13:02, 24.07.2021
В Челнах водитель на иномарке сбил 15-летнюю девушку
14:10, 23.07.2021
Нашли крайнего: в Челнах чиновника решили наказать за многолюдный День молодежи
09:00, 23.07.2021
«Деньги там потеряет только даун»: Эрик Гафаров заявил, что может создать финансовую пирамиду
13:58, 22.07.2021
Полежали несколько суток: В Челнах обнаружены тела двоих мужчин
15:52, 21.07.2021
Школьница выдавила прыщик на лице и едва не умерла
12:57, 21.07.2021
Дедушка-педофил из Челнов совратил внука
15:54, 20.07.2021
В водоеме найдено тело пропавшего без вести мальчика
14:16, 20.07.2021
Уголовное дело на Гафарова и партнеров приостановлено. Челнинского бизнесмена не могут найти
13:55, 19.07.2021
Житель Татарстана погиб от удара тока в бассейне, его жена в реанимации
09:26, 18.07.2021
На автодороге Набережные Челны-Мамадыш сгорела фура
18:04, 16.07.2021
Агрессивным «яжотцом» из Челнов заинтересовался Следственный комитет
17:26, 16.07.2021
Мужчина жестко нокаутировал женщину на глазах ребенка
Фото: Яндекс.карты

Звезда Finiko из Казани: «За Доронина мы были готовы загрызть »

06.08.2021, 18:59 136 2
Анастасия Галимова
Эксперты по экономическим вопросам, которых опросило РБК, заявили о низкой вероятности возвращения депозитов вкладчикам Финико. При этом общий ущерб от деятельности финансовой организации, по подсчетам экспертов, превысит 80 млн рублей. 
 
Отделения МВД по всей России продолжают принимать заявления от обманутых вкладчиков финансовой организации. Только в Татарстане количество принятых заявлений превысило отметку в 500 штук. 
 
Мы поговорили с жительницей Казани Ольгой Г., которая достигла в Финико десятой звезды, но все равно оказалась в списке пострадавших. 
 
 
В начале была Дина  
 
Ольга переехала в Казань из Волжска, как раз для того, чтобы работать в офисе Финико. С финансовой организацией женщина познакомилась через Дину Г. - одного из наставников, продвигающей Финико в Инстаграм. 

"Дину я знала заочно из другого проекта, но там у нее произошел конфликт с руководством и ее оттуда попросили со скандалом. Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте. На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга. 

Ольга отмечает, что раннее у нее уже был опыт участия в подобных компаниях - она инвестировала в СитиЛайф. Но там быстро заподозрила обман и вышла. Взаимодействие с Финико продолжилось дольше - женщина делала вклады в течение года. 

“Сначала это были маленькие деньги. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою.  Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье (у Ольги есть муж и взрослая дочь)". 

Благодаря Финико купили машину
 
После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить. Правда, сейчас транспорт продали, чтобы погасить один из долгов, полученных в результате вложений в финансовую пирамиду.

“У меня был доход из Финико, но я просто не смогла вовремя остановиться... Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. При этом брала кредиты, чтобы делать вклады”, - вспоминает Ольга.

Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа. Дочь ищет работу после окончания университета.

Реинвест - зло  
 
В Казани Ольга планировала купить квартиру за 16 млн рублей, и понимала, что даже с помощью программы покупки жилья в Финико таких денег не сделать. Поэтому заходила на повторные вклады. 

“Умные люди сразу выводили все деньги, а мы вместо этого заходили на постоянный реинвест, - отмечает женщина. - А смысл как раз в том, чтобы не делать реинвест: один раз зашел с крупной суммой, тут же ее отработал и больше не вкладываешь. Умные люди делали так. Они копили большие суммы на депозите и выводили их. А мы думали, что попали в сказку и делали постоянный реинвест. Да, мы выводили какую-то часть в наличные средства, но все равно хотели больше и больше. Жадность сгубила, наверное". 

Представляете это состояние, когда понимаешь, что ты в полной "Ж"?

Так Ольга описала тот момент, когда она узнала, что в Финико настал скам:

"Я тогда была на маникюре и слушала крайний эфир Доронина. Когда поняла, к чему все идет, когда осознала наконец-таки произошедшее... просто потеряла сознание". 

 
Почему произошел скам: никто из пострадавших этого не понимает, есть много разных версий  
 
С наставником, Диной Г., отношения у Ольги испортились еще на момент работы в финансовой организации - команда Ольги просто перешла к Дине, аргументируя это плохими лидерскими качествами первой. 

“Я на это тогда не обиделась. Но когда увидела, что у Дины и у ее команды все депозиты выведены... Это случилось как раз незадолго до скама Финико. Начала ей писать, но она убеждала меня, что никто ничего не выводил".

После новостей о проблемах в компании Ольга писала в Инстаграме, что намерена обращаться в Генеральную прокуратуру, писать заявления на Дорониа и Габдуллину. 

Тогда мне позвонил вышестоящий наставник и сказала, чтобы я это все убрала. Вышестоящим наставником была так называемая Тиффани. 

“Прекращай это все, ты сейчас будешь народ баламутить", - сказала Тиффани Ольге по телефону.  

 “И я все убрала”, - признается Ольга.    

 

Была часть партнеров, которую предупредили о закрытии Финико 

“Думаю, что однозначно были люди, приближенные к основателям Финико, и они знали, что компания схлопнется. Они точно знали, когда выводить депозиты. Этой информацией обладали только приближенные и это даже не звезды. Я была десятой звездой, но меня к этой информации не пускали. Возможно, из-за того, что я поругалась с Диной. Думаю, что те, кто к ней был приближен, они все знали", - утверждает Ольга. 

Кредиты на Финико в банках давали быстро и без вопросов  
 
Наша собеседница допускает то, что Финико могло сотрудничать с банками или же банки имели какую-то выгоду от вкладчиков Финико. К такому заключению женщина пришла после наблюдений того, насколько легко банки выдавали кредиты на вклады - деньги получали и мамочки в декрете, и безработные.

“Порой человек с хорошим заработком долго не может получить кредит. А тут все делалось оперативно и без вопросов”, - отметила Ольга. 

Доронин - глухой инвалид, а как поднялся!  
 
Если говорить о психологической составляющей компании, то Ольга уверена - психологического давления там не было. В Финико не давили, а действовали мягко, психология общения была выстроена очень тонко.

Все было построено на личности Кирилла Доронина - нам говорили, что он на самом деле инвалид по слуху, что в университете не мог двух слов связать, но несмотря на это поднялся и стал коучем. Помимо инвестиций нам рассказывали о том, что Доронин активно занимается благотворительностью.  

“Нужно отдать должное всем психологам, которые там были. Разводили красиво, очень. Я была фанатом Финико и ни за что не верила, что это финансовая пирамида. Друзья говорили выводить деньги, но я не слушала. Я была готова загрызть за Доронина”, - поделилась Ольга. 

Наша собеседница считает, что сейчас в социуме не выстроено здоровое отношение к пострадавшим от Финико. И это несмотря на то, что почти все наше общество - это финансово неграмотные люди. И на месте обманутых вкладчиков мог оказаться любой.  

 Омфином - надежда была  
 
После проблем с Финико Кирилл Доронин запустил новую компанию Омфином - через нее он обещал вкладчикам Финико вернуть их деньги. По словам Ольги, на новую платформу действительно была надежда и люди заходили туда с доверием. Сейчас на сервисе не ведется никакой деятельности. 
 
Это массовый гипноз  

"Все мы до последнего не верили, что наша компания - это финансовая организация. Не верили, что уголовное дело может стать реальностью. Мы были в состоянии эйфории: у нас все классно, мы крутые. И весь этот гипноз работал через Интернет, то есть на расстоянии. Было ощущение, будто кто-то нажал на кнопку, и мы все разом поддались доверию", - поясняет Ольга. 

Когда первый раз увидела фото Доронина я подумала - что это за уголовник? Я испугалась, он же страшный. Но первое впечатление быстро развеялось и сменилось фанатизмом.  

 
"Есть люди, настоящие аферисты, которые чувствуют, когда и куда нужно вложить, когда пора делать вывод. Это дано не всем, это искусство. Люди, которые разбираются в финансах - они скачут по этим финансовым пирамидам и действительно зарабатывают", - подчеркивает наша собеседница.  
 
На момент написания материала Ольга только собиралась подавать заявление в МВД на действия Кирилла Доронина и других наставников. Свое решение она прокомментировала так:  

“Знаете, а не понятно, есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы. Что они сделают? С нашими кредитами разбираться только нам. Все, кто зазывал в Финико сейчас скрываются и никаких советов от них нет. Даже арест Доронина не комментировали. Все отмалчиваются. Но они, все эти наставники, боятся. Потому что понимают, что щадить никого не будут”.

Как писал ProKazan.ru, cледователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась. 

Под арест Кирилла Доронина заключили 30 июля, он продлится до 28 сентября. Уголовное дело завели за организацию деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. Судьба остальных сооснователей компании - Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, не ясна. 

Сам Кирилл Доронин свой арест оспаривает

Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Г., скриншоты переписки предоставлены нашей собеседницей

Деньги Интервью Татарстан Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане до 1 ноября планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения
Татарский Робин Гуд: В Нижнекамске парень украл более миллиона рублей и раздал деньги прохожим
В Татарстане задержали шесть поездов из-за пьяной аварии на перегоне Васильево-Юдино
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Заслуженного деятеля искусств Татарстана обманули мошенники, пообещав композитору госпремию
«Блондинка - это автозак, а теплица - одеяло»: как говорили в ГУЛАГе
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
В Татарстане в ИК-5 трое осужденных отравились аммиачными газами
В Казани будут демонтированы 16 незаконных торговых точек и 6 гаражей
Ехал с опережением графика: в Казани объяснили остановку водителя трамвая на перекур
Парковку для хранения автомобилей планируют обустроить в Советском районе Казани
Татарстанские врачи удалили женщине опухоль в 20 килограммов
Воспитание розгами: в Зеленодольске уволили воспитателя, который пугал детей палкой
Татарстан получит 11, 5 млрд рублей на строительство и ремонт по нацпроектам
Отмена штампа о браке в паспорте: к чему готовиться покупателям “вторички”
В Татарстане древний храм превратили в коровник
В МВД Татарстана рассказали, куда надо пойти обманутым вкладчикам Finiko
Проезд в метро Казани подорожает с 5 августа
«Оранжевый уровень тревоги»: Жителей Татарстана предупредили о погодной опасности в четверг
Эксперт КФУ объяснил эффективность ревакцинации от Covid-19
Чтобы урожай был богатым: лунный календарь для садоводов и огородников Татарстана на август
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
06 августа 2021
19:09
Отсосиновик им всем)
Горожанин
0
06 августа 2021
19:13
Дина Г. Это аферистка! На нее пишите заявление. Прлсите арестовать имущество и ее и членов ее семьи. Муж безработный, сама [***] занималась всю жизнь, то нумеролог, то мелочь подбирала на улице и картины типа денежные делала, потом в сетевухи пошла. Из одной [***] в другую. Пиши на нее заявление. Она мошенница!

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:00, сегодня
Маляр из Адыгеи изнасиловал в парке малолетнюю дочь известной в России рок-певицы
14:20, сегодня
Сидел совсем голый в луже: прокуратура проверяет кадры, на которых малыш голышом играл на улице
13:11, сегодня
Мать с младенцем на руках выбросилась из окна многоэтажки

Профи - обучение сивил 3д

12:55, сегодня
Скончался 12-летний ребенок, заразившийся коронавирусом
10:46, сегодня
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
10:28, сегодня
Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
08:03, сегодня
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
07:47, сегодня
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
05:00, сегодня
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, сегодня
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
00:01, сегодня
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
11:24, 05.08.2021
«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
08:45, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
08:19, 05.08.2021
Коронавирусная инфекция убила вакцинированного врача
08:11, 05.08.2021
Отец выбросил из окна малолетнего сына и сбежал из дома в одних трусах
05:00, 05.08.2021
94-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы с открытым швом
01:00, 05.08.2021
Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочь своих друзей
20:00, 04.08.2021
Певица МакSим сумела пообщаться с мамой и дочками по видеосвязи
17:18, 04.08.2021
Отмена штампа о браке в паспорте: к чему готовиться покупателям “вторички”
15:52, 04.08.2021
Пятилетняя девочка погибла, получив ожоги от горящего бензина, пролитого на нее отцом
15:39, 04.08.2021
В Госдуме предложили отменить в России плату за детские сады
13:40, 04.08.2021
Нейрофизиолог оценил шансы певицы МакSим на возвращение на сцену
10:49, 04.08.2021
Мужчина после смерти супруги сменил пол и потребовал записать его «матерью»
10:22, 04.08.2021
Полиция задержала отца, который воспитывал 8-летнего сына приемами удушения
09:26, 04.08.2021
Маски, которые ни от чего не защищают: производители СИЗ попросили ужесточить правила продажи масок
08:39, 04.08.2021
Врачам в «красной зоне» удалось вылечить пациента со 100-процентным поражением легких
08:09, 04.08.2021
Полицейский покончил с собой за месяц до своей свадьбы
06:00, 04.08.2021
Мужчина на садовом участке нашел мумию в сапогах
01:00, 04.08.2021
Мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество: ребенок в больнице
00:01, 04.08.2021
Минздрав проверит, была ли нужна прививка от коронавируса для семьи, которая умерла после вакцинации
16:13, 03.08.2021
Террористка-смертница передумала взрываться за идею и сдалась полиции
15:42, 03.08.2021
Москвичка подала заявление в МВД после ареста Доронина: женщина вложила в Finiko 18 млн рублей
14:54, 03.08.2021
Директор школы заразила коронавирусом 9 человек: ей вынесли приговор
12:36, 03.08.2021
Девочка решилась на прыжок с балкона, чтобы спастись от отца-насильника
11:50, 03.08.2021
Певицу Макsим отключили от ИВЛ, она дышит сама и общается
11:21, 03.08.2021
Торнадо идет на Татарстан: уже трое погибли, 15 человек пострадали в Тверской области
09:31, 03.08.2021
Полиция начала проверять видео, на котором полуголых девиц публично выпороли крапивой
07:52, 03.08.2021
Присяжные в России оправдали криминального авторитета
07:22, 03.08.2021
Эксперты определили уровень образования антипрививочников
06:00, 03.08.2021
Модель снялась полуголой у отдела полиции и попала под арест
00:01, 03.08.2021
В Минздраве объяснили смерть целой семьи после прививки от коронавируса
20:00, 02.08.2021
Следователи раскрыли характерные черты серийных убийц
13:58, 02.08.2021
Заразившемуся коронавирусом врачу с 40-летним стажем не нашлось места в больнице
12:26, 02.08.2021
14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника
11:42, 02.08.2021
Создал ОПГ и воровал нефть: В Казани возбудили дело против украинского олигарха Коломойского
10:24, 02.08.2021
В деле задержанного в Казани «поволжского маньяка» появились новые эпизоды жестоких убийств
09:00, 02.08.2021
Пошел будить и не сумел: 9-летний мальчик нашел тела матери и отчима в квартире
08:45, 02.08.2021
Минтруд напомнил о социальной выплате в 250 тысяч рублей: кому она положена?
07:13, 02.08.2021
Врачам удалось вылечить женщину, болевшую коронавирусом рекордные 318 дней
07:00, 02.08.2021
Академик РАН объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу
05:01, 02.08.2021
Семья из трех человек погибла после прививки от коронавируса
01:15, 02.08.2021
Охранник-контролер ударил ножом безбилетника
20:00, 01.08.2021
Сотрудники морга перепутали тела умерших от коронавируса
19:00, 01.08.2021
Мужчина, представившись маленькой девочкой в сети, похитил 12-летнего ребенка
17:47, 01.08.2021
Чиновника поймали пьяным за рулем, он чуть не спровоцировал ДТП
16:24, 01.08.2021
Мужчина угрожал шумным коммунальщикам ножом и гранатой
14:38, 01.08.2021
В порыве гнева мужчина проломил череп двухмесячному ребенку
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
11:06, 01.08.2021
После массовой драки со стрельбой полицейские задержали 50 человек
09:52, 01.08.2021
Полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
01:00, 01.08.2021
Прокуратура просит дать 4 года пранкеру, разыгравшему приступ коронавируса
00:01, 01.08.2021
Увезли из дома с пакетом на голове: Мужчину до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе
16:48, 31.07.2021
Ротвейлер растерзал двоих маленьких детей во время их прогулки на глазах у матери
14:06, 31.07.2021
Известный телеведущий раскрыл обман помощников МакSим в рассказах о ее состоянии
12:25, 31.07.2021
В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
12:03, 31.07.2021
Мужчина в бытовой ссоре проломил череп ребенку, пытаясь ударить жену
11:42, 31.07.2021
Медики больницы, где лечится певица МакSим, впервые дали официальные комментарии
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера «Марша Турецкого» 10 дней жила в квартире с трупом сына
10:28, 31.07.2021
Мания величия: у гаишника при обыске нашли его портрет в образе маршала СССР
10:11, 31.07.2021
Новые законы, которые изменят жизнь татарстанцев с 1 августа
08:13, 31.07.2021
Ноги и руки связаны: на пляже нашли сумку с телом убитой женщины
07:57, 31.07.2021
«Солнечные татуировки»: смертельно опасный тренд начал набирать популярность в России
07:41, 31.07.2021
Бесправные водители: Водителей с серьезными болезнями начнут автоматически лишать прав
06:00, 31.07.2021
Сколько стоит почка? Женщине выплатили 5 тысяч рублей за удаленную из-за врачебной ошибки почку
05:00, 31.07.2021
Минздрав РФ считает правильным увеличить компенсации за осложнения после прививки от коронавируса
19:00, 30.07.2021
Женщина решила отомстить своему бывшему мужу и жестоко избила полуторагодовалую дочь
13:35, 30.07.2021
По наводке подруги: 18-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали в отделе полиции
12:07, 30.07.2021
Во время ссоры взрослых на почве ревности зарезали 10-месячного младенца
11:08, 30.07.2021
Заметал следы: подполковника МВД заподозрили в убийстве школьницы после совершенного им ДТП
08:34, 30.07.2021
Лютующий антипрививочник попытался спалить мобильный пункт вакцинации
07:57, 30.07.2021
Тело пропавшей месяц назад женщины нашли в озере спрятанным в тумбочку, закрученную саморезами
07:46, 30.07.2021
В детской больнице скончался двухмесячный ребенок с коронавирусом
05:00, 30.07.2021
В шоке даже полиция: 29-летний мужчина избил шваброй и изнасиловал свою мать
20:00, 29.07.2021
А ведь даже не генерал: у гаишника-старлея конфисковали автопарк за 40 миллионов рублей
19:00, 29.07.2021
Подросток жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию
15:24, 29.07.2021
Звезду «Штрафбата» нашли дома сильно избитым в предсмертном состоянии
13:43, 29.07.2021
«В Байкал не ссы, носи усы»: бывший мэр Иркутска снял видео-ответ на критику Ильича из Little Big
13:09, 29.07.2021
Обиженный муж слил бизнес-партнерам интимные фото своей бывшей жены, которая не передала ему дело
12:28, 29.07.2021
Российский следователь, посадивший в тюрьму вице-мэра, внезапно умер при странных обстоятельствах
12:08, 29.07.2021
«Сказали, чтоб уходили, больница спит»: 8-летний мальчик умер из-за отказа в медицинской помощи
11:25, 29.07.2021
Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные
08:00, 29.07.2021
Чиновник оформил мигранту гражданство в обмен на ремонт в кабинете
07:49, 29.07.2021
Сильные и опасные: названы даты предстоящих магнитных бурь в августе 2021 года
07:33, 29.07.2021
Из-за ошибки врачей при ЭКО женщина выносила и родила чужого ребенка
05:00, 29.07.2021
Полиция задержала мать, которая делала закладки вместе с маленьким ребенком
01:00, 29.07.2021
Из-за скандального развода с мужем женщина решила выбросить младенца в окно с 7 этажа
17:27, 28.07.2021
Мать двоих детей привязали тросом за шею к припаркованному автомобилю и задушили
16:52, 28.07.2021
В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро
15:49, 28.07.2021
Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей досрочно - со 2 августа
12:34, 28.07.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убивать православных топором
12:12, 28.07.2021
Как еще убивает вирус: дважды переболевшая коронавирусом пожилая женщина покончила с собой
11:48, 28.07.2021
Из тела достали швабру и бутылку: отец убил дочь и надругался над ее телом
07:49, 28.07.2021
Страшный сон кофемана: поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе
07:17, 28.07.2021
«Простите меня»: Умирающий пациент отправлял жене из больницы отчаянные сообщения
06:00, 28.07.2021
Мужчину похитили и заживо закопали в могилу за долг в 500 рублей
01:00, 28.07.2021
Врач-реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после комы, и все ли так радужно
20:00, 27.07.2021
Мужчина признался в развращении падчерицы и ее семилетней подруги
19:00, 27.07.2021
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий тратить детские пособия на табак и алкоголь
13:21, 27.07.2021
Насильник цинично надругался над продавцом шаурмы
11:43, 27.07.2021
В Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на майке
11:28, 27.07.2021
В СИЗО найден мертвым член ОПГ Ильдар Лукманов, давший показания на своих подельников
09:50, 27.07.2021
Мужчина пробрался в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой, но ничего не помнит
09:31, 27.07.2021
Специалисты Сбера выявили новый метод кражи денег россиян через популярные мессенджеры
07:38, 27.07.2021
Продавщица секс-шопа избила грабителя с ножом ходовым товаром немалого размера
07:21, 27.07.2021
Полиция завела дело на медсестру, которая уничтожала вакцину от коронавируса в больнице
01:00, 27.07.2021
В правительстве РФ одобрили идею забирать у должников загранпаспорта
20:00, 26.07.2021
Учительница станцевала эротический танец и отправила видео школьнику: он поделился с друзьями
17:36, 26.07.2021
Помни, турист: ограничения из-за Covid-19 для путешествующих по России
17:18, 26.07.2021
Кара небесная: пьяные участники крестного хода избили сотрудника полиции хоругвью
16:18, 26.07.2021
«Вместо лица - месиво»: мужчина похитил собственную жену и избивал ее целые сутки
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
14:32, 24.06.2021
Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью