В Татарстане семьи могут рассчитывать на финансовую помощь при погашении соципотеки. Заключившие договоры займа для соципотеки с Госжилфондом РТ смогут получить по 450 тысяч рублей на семью для погашения жилищного кредита.

Об этом на пресс-конференции в ИА "Татар-информ" заявил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов.

Чтобы рассчитывать на такие выплаты, нужно соблюсти несколько обязательных условий: договор с Госжилфондом должен быть заключен до 1 января 2019 года. После этой даты в семье должен появиться третий или последующий ребенок. Таких семей в Татарстане около 1000.

"Мы полтора года шли к этому. У участников программы есть возможность в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске подать заявление для получения 450 тыс. рублей", — отметил Булат Гилманов.

Для подачи заявления необходимо обратиться в Госжилфонд и предоставить необходимые документы.

Булат Гилманов подчеркнул, что при соблюдении всех условий программы отказов быть не может, однако могут быть технические ошибки или ошибки, допущенные татарстанцами при заполнении документов. А потому нужно быть внимательными.