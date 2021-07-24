При ремонте железнодорожных вокзалов в Татарстане и Марий Эл было украдено более 10 миллионов рублей. Об этом передает «АиФ».

Известно, что в 2019 и 2020 годах руководители строительных компаний Горьковской дирекции пассажирских обустройств объединились и вошли в преступный сговор. Они похитили более 10 млн рублей во время ремонта железнодорожных вокзалов и остановочных платформ в республиках Татарстан и Марий Эл. Мошенники завышали стоимость ремонтных работ, подделывали документы и составляли фиктивные акты приема выполненных работ. Полученные средства они перечисляли на счет подконтрольных организаций.

Схему глав раскрыли сотрудники УФСБ России по РТ и Татарской транспортной прокуратуры. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее в России разрешили отстранять непривитых сотрудников без сохранения зарплаты.