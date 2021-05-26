Татарстан после аномальной жары попал под влияние северного антициклона. Столбики термометров сегодня ночью опустились местами всего до 6 градусов тепла. На сайте Гидрометцентра РТ появилось сообщение об этом.

Днем 26 мая особых осадков не ожидается, но ветер будет северным, северо-западным, по силе - умеренным.

Прохладно будет и в последующие ночи - 27 и 28 мая в Татарстане под влиянием поля повышенного атмосферного давления существенных осадков не прогнозируется. Температуры ночью 6..13°, днем от 19 до 26° тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в субботу, 29 мая, при прохождении атмосферного фронта местами пройдет кратковременные дождь, возможна гроза. Ночью ожидается от 8 до 13° , днем 22..27°.

Из-за отсутствия эффективных осадков в крайних восточных районах республики в период с 25 по 31 мая 2021 г. сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).