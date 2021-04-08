Изрядно побитый автомобиль каршеринга, доверху заполненный попкорном, обнаружили на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Местные жители, удивленные такой находкой, предположили, что кто-то взял машину каршеринга и заполнил ее попкорном ради получения эффектного видео в Тик-Ток.

Сейчас разыскивают водителя, который последним оформил авто в прокат. Если он сделал это не по поддельному аккаунту, то именно ему адресуют два вопроса: для чего столько попкорна и кто заплатит за ремонт разбитого авто?