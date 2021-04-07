Капитана и защитника омского "Авангарда" Алексея Емелина доставили в НИИ Склифосовского, сообщает "Спорт-Экспресс".

До сих пор никому не понятно, что же на самом деле происходит со спортсменом. Но его состояние специалисты оценивают как очень тяжелое.

В субботу 34-летний хоккеист получил травму нижней части тела в первом матче с "Ак Барсом" в Казани. Команды встречались в рамках финала восточной конференции Кубка Гагарина. Травму омич получил после сильного столкновения на льду с Артемом Лукояновым.

Емелина госпитализировали в РКБ Казани, где врачи исключили коронавирус, а затем установили у спортсмена токсический шок печени, который, предположительно, мог стать следствием отравления, а не травмы на льду.

В ХК "Авангард" категорически отметают версии возможного отравления капитана команды. Но что именно стало причиной тяжелого состояния хоккеиста, ни руководство команды, ни менеджер спортсмена не знают.

Алексей Емелин выступает за "Авангард" с 2018 года.