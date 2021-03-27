Публичные "разборки" двух певцов - Фирдуса Тямаева и Элвина Грея продолжаются в "Инстаграме". Накануне Юльякшин обвинил Тямаева в разжигании ненависти между татарами и башкирами в двух республиках, Тямаев в ответ опубликовал видео с предложением провести эфир, где и поговорить.

Элвин Грей предложил более простой выход: встретиться на премии татарского музыкального телеканала, которая состоится в субботу, 27 марта.

"Я сегодня в Казани, можем пересечься на премии ТМТВ, и переговорить. Зачем нам онлайн трансляции? Если ты считаешь себя мужиком, подъезжай в ЭКСПО . Или тебе все же дороже хайп, трансляции и лайки твоих поклонников?",- иронизирует Юльякшин в комментариях к посту Тямаева.

Напомним, скандал разгорелся из-за срыва концерта Тямаева в Башкирии. Певец заявил, что ему не дали отыграть из-за того, что он выступил за сохранение Куштау, а позже Элвин Грей объяснил, почему на самом деле отменили концерт.

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