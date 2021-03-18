Казанские трамваи не перестают удивлять изо дня в день. Не так давно у одного оторвалась дверь прямо на ходу, а сегодня открылась и не закрывалась. Пока экипаж пытался что-то с этим сделать (не останавливая транспорт), пассажиров закидало снегом с улицы.

«Мы вынуждены ездить с северного поселка на разбитых трамваях, платим за это почти 40 рублей, очередная поломка в трамвае №1 - посередине открылась дверь на полном ходу, закидало нас снегом грязным. Это не возможно, водитель и кондуктор кричали на нас, что их заставляют руководство работать на таких трамваях», - пожаловалась одна из жительниц столицы Татарстана.

В комментариях поддержали женщину, обратив внимание, на то, что уже нужно предпринимать какие-то серьезные действия, чтобы изменить ситуацию с транспортом.

«Это уже не смешно, каждый день трамваи в новостях светятся»

«В связи с чем тогда стоимость проезда подняли, вообще не понимаю»

«Есть и хорошие трамваи, но редко выходят».

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