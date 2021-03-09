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Иллюстративное фото ProKazan.ru

В Кировском районе Казани трамвай врезался в столб

09.03.2021, 06:01 646 8 prokazan.ru

В Казани произошло очередное ДТП с участием трамвая. На этот раз он врезался в столб на улице Поперечно-Базарная. 

Видеозапись происшествия появилась в одной из групп в социальных сетях. На ней водитель транспортного средства заявляет, что у трамвая отвалился кардан, из-за чего он и врезался в столб. 

Однако не все горожане поверили в объяснение про отпавший кардан:

"Кардан не может просто так взять и отвалиться на ровном месте, неужто никакого хруста и скрежета он заведомо не слышал? Стопудов работал на неисправном на авось, чтобы докатать смену и получить заветную премию за регулярность. Зато теперь с него удержат да простой, столб и забор. Молодец. И там таких много", - пишут комментаторы в соцсетях.

О пострадавших в результате аварии не сообщается, официальной информации о происшествии не поступало. 

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ДТП Общественный транспорт Казань
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комментарии

Нечто
1
09 марта 2021
07:24
Как раз может взять и отвалится, я работал в трамвайном это обычное дело когда что-то во время смены у вагона отваливается. Когда в депо едешь имея неисправность, в книге поезда пишешь заявку что нераьотает что-то, а соесаря тупо прокатывают через канаву не смотря и пишут ответ в книге, что запчастей нет. На утро водитель видит эту запись, естественно ворчит, а ему орут ВЫЕЗЖАЙ! Вот и выезжают либо на маршруты, либо по традиции из депо до Халитова и обратно тем самым создавая видимость выпуска. Причем если нет твоей вины как с карданом, всеравно скажут вина водителя, скажут зачем выехал. А ведь заставили. Кстати никто не замечал простои вагонов на конечных например Караваево, под мостом у дк Химиков, на Халитова, вокзале жд? Это когда вагоны сломаны, им запрещают буксирование в депо, ни дай бог асфан увидит что в депо много неисправных, попадет директору, Файке, Камашевой и прочей шушаре.
Горожанин
0
09 марта 2021
08:55
Может кардан проста и отвалиться , может . Был случай , заехал ЗиЛ 130 на территорию базы , остановился , водитель заглушил мотор и в этот момент услышал лёгкий шлепок о землю. Вышел посмотреть ,а кардан в землю фланцем упёрся , рядом два болта лежат . Водитель уверял , что сам лично утром четыре новых болта поставил и затянул сильно. Вот )))
Зам
0
09 марта 2021
10:00
Очевидно, галяв и ко засиделись. Пора на выход без вещей.
Горожанин
0
09 марта 2021
10:25
Из-за кардана значит.
Хоть никто не пострадал.
Горожанин
0
09 марта 2021
14:25
да уж, водителям внимательней надо и не ездить на авось пронесет
Стас
1
09 марта 2021
15:25
Надо ещё цену за проезд поднять- тогда отваливаться не будет!?
Горожанин
0
09 марта 2021
21:37
проще верить уже проверке,а то версий миллион он достоверной ни одной
Нечто
0
09 марта 2021
22:00
Недавно типа были проверки ведомств, и все хорошо, мы трамвайщики шишь поржали. И продолжилось сходы с рельс, мелкие пожары, все хорошо. Замечу трамваи горят только на Ямашева и около арены
В ответ на комментарий пользователя
проще верить уже проверке,а то версий миллион он достоверной ни одной
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«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:11, 05.02.2021
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
09:28, 05.02.2021
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
05:15, 05.02.2021
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца
10:13, 04.02.2021
Девять на одну: в Нижнем Тагиле подростки избили школьницу и оставили лежать ее на снегу
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
06:15, 02.02.2021
Дети пытались за 50 рублей продать школу с учителями
20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом
08:19, 01.02.2021
«Я не хочу быть рабом программы»: мужчина в Пермском крае собрал Терминатора, который умеет шутить
06:15, 31.01.2021
31 января в Ульяновской области объявили днем траура после ДТП с 12 погибшими
19:15, 30.01.2021
«Я нарисую на снегу ***»: депутата КПРФ Сахалинской области могут уволить за матерные песни
16:15, 30.01.2021
Сын российского арт-блогера погиб в ванной из-за смартфона
15:40, 30.01.2021
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
11:13, 30.01.2021
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
05:30, 30.01.2021
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, 30.01.2021
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
22:28, 27.01.2021
Юного футболиста ФК «Иртыш» зарезал неизвестный около пивного магазина
20:23, 27.01.2021
Подросток упал с моста и разбился на глазах у водителей в Нижнем Новгороде
05:15, 27.01.2021
Неравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
19:01, 26.01.2021
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
08:35, 26.01.2021
Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
12:08, 24.01.2021
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
19:35, 22.01.2021
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
11:07, 22.01.2021
«Я обнимала их месяц назад»: женщина выпрыгнула из окна на пожаре, спасла дочь и погибла сама
01:15, 22.01.2021
Шесть семей, оставшихся без жилья из-за пожара, вынуждены искать правду через Первый канал