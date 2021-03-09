В Казани произошло очередное ДТП с участием трамвая. На этот раз он врезался в столб на улице Поперечно-Базарная.

Видеозапись происшествия появилась в одной из групп в социальных сетях. На ней водитель транспортного средства заявляет, что у трамвая отвалился кардан, из-за чего он и врезался в столб.

Однако не все горожане поверили в объяснение про отпавший кардан:

"Кардан не может просто так взять и отвалиться на ровном месте, неужто никакого хруста и скрежета он заведомо не слышал? Стопудов работал на неисправном на авось, чтобы докатать смену и получить заветную премию за регулярность. Зато теперь с него удержат да простой, столб и забор. Молодец. И там таких много", - пишут комментаторы в соцсетях.

О пострадавших в результате аварии не сообщается, официальной информации о происшествии не поступало.

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