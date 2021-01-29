В Казани в суд передали уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По версии следствия, вечером 18 октября пьяный мужчина за рулем машины «Шевроле» выехал на встречку, где врезался в машину «Хендай» и «Фольксваген». В результате ДТП 38-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм скончался на месте, еще два пассажира получили травмы»,- говорится в сообщении.

Водитель частично призвал свою вину. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и отправила его в суд для рассмотрения по существу.

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