В Казани водители устроили разборки прямо на проезжей части. Причиной стало небольшое ДТП: один автомобиль задел другой при перестроении в соседнюю полосу. Инцидент произошел на перекрестке улиц Декабристов и Восстания.

Видеозапись конфликта появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель "Лады" врезается в заднюю часть "Рено", который стоит в соседней полосе. Оба мужчины выходят из машин, завязывается диалог, а затем владелец отечественного автомобиля нападет на второго участника аварии. Потасовка оказывается недолгой, но эмоциональной.

"Сам неправ ещё и кулаками машет?! Оригинально. За это можно и ответить"

"Машину бьют и тебя бьют..."

"Эти люди приезжают и считают что им все можно, ездят как хотят, нарушают, правил не соблюдают и чуть что распускают руки, видимо там откуда они приезжают это считается нормой?", - пишут казанцы в комментариях.

Читайте также:

Казанцы в соцсетях смеются над водителем, который застрял на трамвайных путях

В страшной аварии на трассе в Татарстане погибли три человека