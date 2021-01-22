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Фото: соцсети

Появились подробности смертельного ДТП на трассе Татарстана

22.01.2021, 08:48 433 0 prokazan.ru

21 января днем на трассе Татарстана в Сабинском районе у деревни Арташ произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибли три человека.

Как сообщили журналисту Prokazan.ru в пресс-службе МВД по Татарстану, в ДТП погибли три человека – шестимесячный ребенок, водитель машины «ВАЗ 2114» и 74-летняя женщина-пассажир этой же машины. Жена водителя на данный момент находится в больнице. Водитель иномарки «Киа» отпущен домой после осмотра медиков.

По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу, хотел обогнать «КАМАЗ», не успел завершить маневр, после чего произошло столкновение. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТП Дети ГИБДД Смерть Татарстан Общество Правоохранители
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