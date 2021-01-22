Автомобиль, застрявший на трамвайных путях, стал объектом саркастичных шуток у жителей Казани. Видеозапись появилась в социальных сетях, где ее активно обсуждают.

По словам очевидца, водитель "Рено Дастера" на улице Техническая решил объехать пробку по трамвайным путям, где и застрял.

"Пусть до весны там стоит, хитров."

"Если у тебя нет полноценного полного привода 4х4 с блокировками,то нечего делать там"

"Переоценил машину"

"Потом все бегут на помощь таким. Не надо помогать. Постоит и поймёт. В следующий раз лезть не будет"

"Дастер не едет по рельсам."

"Позорит только Дастер", - пишут горожане.

Однако некоторые казанцы предлагают просто решить проблему с рельсами.

"Давно надо там эти трамвайные пути заменить и сделать вровень с остальной дорогой, добавился бы ещё один ряд... А ещё снег убрать - это, конечно, хорошо, а вот если б ещё вывезти его - вообще огонь бы был)))", - комментируют пользователи.

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