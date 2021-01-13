В Казани прибавилось число миллионеров – еще одна жительница выиграла крупную сумму в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.

«Женщина выиграла деньги в новогоднем розыгрыше. Она загадала выиграть миллион, и желание исполнилось. Елена работает на оптико-техническом заводе, свободное время проводит с семьей. Выигрыш планирует потратить на покрытие части ипотеки», - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам новогоднего розыгрыша в Татарстане появились сразу 10 миллионеров, еще 17 участников выиграли по 706 577 рублей.

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