В Казани в 2021 году начнут строить и отремонтируют ряд спортивных объектов. Об этом сегодня рассказали на "деловом понедельнике" в мэрии.

Так, в этом году в городе начнут возводить Центр баскетбола в ЖК "Весна" и комплекс для занятий гимнастикой и акробатикой в ЖК "Салават Купере". В школах №№ 43 и 41 организуют площадки для игры в баскетбол и волейбол, в школе №65 и на территории спорткомплекса "Ак Бурэ" появятся футбольные поля.

В двух спортшколах - "Мотор" и "Савиново", а также в спортивно-оздоровительных лагерях "Молодая гвардия" и "Экран" проведут капитальный ремонт, сообщили в Исполкоме. Также в этом году продолжатся проектные работы крытого ледового дворца на улице Гаврилова, Центра пляжных видов спорта по улице Сибгата Хакима и спортивного комплекса дзюдо на территории СШОР "Тасма".

Напомним, что за 2020 год в Казани построили 13 спортивных объектов, в их числе футбольный манеж "Максат" и футбольно-регбийный комплекс "Искандер". Также были построены 10 спортплощадок и отремонтированы четыре муниципальные спортшколы.

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