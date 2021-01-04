Казань вошла в список городов, в которых за новогодние праздники случались самые необычные тревожные вызовы. Об этом рассказал эксперт "РИА Новостей".

Известно, что в целом за время новогодних каникул, с 25 декабря по 10 января, обычно происходит порядка 30 тысяч выездов. Эта цифра является стандартным показателем для целого месяца в другое время.

"По типам правонарушений в новогодний период лидирует хулиганство, 51% случаев, преимущественно виновниками становятся люди в состоянии сильного алкогольного опьянения", - передает издание слова Генерального директора компании "Delta Системы безопасности" Андрея Цыбакова.

Казань стала одним из городов, в котором в этом году случались странные вызовы правоохранителей. Колфикт произошел в караоке-клубе. Посетители не желали передавать друг другу право спеть в микрофон. В итоге завязалась массовая драка, в которой приняли участие все находившиеся в заведении, включая сотрудников.

Кроме Казани, в список попали Воронеж (там завязалась драка 30 человек из-за нехватки фейерверков) и Нижний Новгород (неизвестные проникли в небольшой торговый, чтобы поиграть в игровые автоматы).

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