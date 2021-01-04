В Казани сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые удерживали и заставляли попрошайничать инвалида «Дядю Сашу» (настоящее имя Дима). Об этом сообщила волонтер Юлия Хакимова у себя на странице в «Инстаграм».

«Нелюди, удерживающие и заставляющие попрошайничать инвалида Диму, а затем угрожавшие и мне - задержаны и арестованы сотрудниками полиции. Жители всей Республики и страны поддержали как никогда. Но расслабляться ещё рано. Если мы хотим, чтобы перестали издеваться над стариками и инвалидами, нужно продолжать. Десятки людей по сей день остаются в такой же ситуации и помочь им могут только неравнодушные люди», - написала Юлия.

Она призвала всех жителей, в случае если они встретят попрошаек – не давать им денег, а накормить и позвонить в полицию. Возможно их разыскивают родственники, а полиция поможет им наверняка.

«Спасибо, что вместе с нами делаете мир добрее», - заключила Юлия.

Напомним, на улицах Казани стали пропадать попрошайки-инвалиды. А все после обращения волонтера, которая спасла "Дядю Сашу".