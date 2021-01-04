В сети появилось видео, на кадрах которого вандалы разбирают стекло у одного из магазинов на Баумана 54. Роликом поделились сотрудники кафе, которое находится рядом.

А также опубликованы фотографии последствий разгрома.

Теперь, вероятнее всего, хулиганами заинтересуется полиция. В комментариях пользователи удивились такому поведению и это ведь в центре города.

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