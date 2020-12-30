Поисковый отряд Лиза Алерт в Татарстане сообщил о гибели пропавшего год назад казанца.

По информации волонтеров, 28 декабря был найден мертвым исчезнувший осенью прошлого года Евгений Вохмин. Как ранее рассказала его супруга корреспонденту ProKazan.ru, мужчина просто встал с дивана и ушел из дома 29 сентября 2019 года. После этого он на связь не выходил. На момент пропажи ему было 34 года. Об обстоятельствах гибели в поисковом отряде не сообщают.

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