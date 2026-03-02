УСПЕТЬ ЭТОЙ
Подборка компаний и сервисов, которые помогут открыть для себя что-то новое этой весной
Это идеальный момент для того, чтобы попробовать что-то новое, обновить привычки, найти вдохновение и зарядиться энергией на весь год. Проект «Успеть этой весной» собрал компании, которые помогут начать сезон с ярких впечатлений: от фитнес-программ и мастер-классов до нестандартных путешествий и гастрономических открытий.
Здесь вы найдёте всё, чтобы сделать весну насыщенной и вдохновляющей.
Весна
— время обновлений
перемен
и новых начинаний
Успеть этой весной
вернуть себе легкость
Весна — лучшее время, чтобы перезапустить тело и вернуть себе лёгкость. В студии «Остеосознание» к этому ведут бережно и осознанно, без изнуряющих нагрузок. Здесь фитнес основан на знаниях кинезиологии и принципах остеопрактики, а главная цель — активное долголетие и стабильное самочувствие.

Преимущества «Остеосознания»:
— тренировки с учётом анатомии и индивидуальных особенностей
— кардио-зона для выносливости
— силовое направление для здоровья спины
— пилатес на реформерах для глубинной проработки
— функциональные тренировки для подвижности
— внимательные тренеры, сопровождающие на каждом этапе

Клиент уходит не просто с тренировки, а с ощущением лёгкости, выпрямленной спиной и внутренней энергии. Здесь учат слышать своё тело, двигаться без боли и чувствовать уверенность в каждом шаге.
Успеть этой весной
позаботиться о коже
Весна — время обновления, и начать его можно с заботы о коже. Центр диагностики кожи от российского бренда «Гельтек» предлагает бесплатно пройти профессиональный анализ с помощью дерматоскопа и получить персональные рекомендации по уходу — без навязчивых продаж и обязательств.

Преимущества центра «Гельтек»:
— бесплатная диагностика типа и состояния кожи
— индивидуальный подбор косметики
— набор миниатюр ухода в подарок на сумму более 1000 ₽
— скидка 15% на покупку полноразмерных средств
— профессиональная косметика, которой доверяют косметологи

Это возможность понять потребности своей кожи и выстроить грамотный уход перед тёплым сезоном. Весной особенно важно действовать вовремя — начать можно с бесплатной консультации и персонального плана ухода.
Успеть этой весной
получить новые знания
Go English — современный центр английского языка с опытом более 8 лет. Здесь обучают взрослых понимать язык и говорить на нем без стеснения.

Преимущества Go English:
— единственная в Татарстане безлимитная система обучения: занятия каждый день с утра и до вечера в двух филиалах, есть возможность настроить гибкий график под себя
— занятия в онлайн и оффлайн режиме в двух филиалах в Казани
— 80% занятий — разговорная практика с первых уроков
— более 30 занятий в неделю по разным уровням и темам
— преподаватели-наставники и носители языка
— индивидуальный подход к ученику, есть возможность сформировать график под свои цели изучения языка
— корпоративное обучения для компаний в онлайн и оффлайн форматах
— ежемесячные живые форматы: разговорные клубы, встречи, активности для практики речи

У Go English есть Телеграм бот на определение уровня языка за 5 минут — можно попробовать себя по ссылке

Акции:
— скидка 20% на занятия днем в будни (с 9:00 до 17:00) и в выходные
— приведи друга и получи 3 индивидуальных занятия или месяц безлимита бесплатно
— по студенческому скидка на безлимит — всего 6900₽
— для самых внимательных: скидка 10% по промокоду prokazan на любое обучение
Успеть этой весной
построить дом
Весна — лучшее время начать строительство, не откладывая мечту о собственном доме. Компания «Кирпичный дом» строит в Казани и по Татарстану с 1991 года, выполняя проекты под ключ — от разработки проекта до регистрации и подключения всех сетей, включая газ.

Преимущества компании:
— строительство под ключ: от проекта до заселения
— помощь с выбором участка и регистрацией дома
— постоянные казанские бригады
— личный контроль каждого объекта
— возможность поэтапного строительства

Сейчас действуют скидки до 30% от заводов на кирпич и ЖБ-изделия с бесплатным хранением. Материалы можно оплатить по выгодным ценам и забрать летом или осенью, когда начнется стройка. Это шанс зафиксировать стоимость и начать строить уже сейчас.
Успеть этой весной
поймать волну
Весна — время пробовать новое и добавлять в жизнь больше движения. В серф-клубе «НА ВОЛНЕ (365)» это можно сделать даже без моря. Это первый и единственный в Казани клуб с искусственной волной, где серфинг доступен круглый год и не зависит от погоды.

Перед катанием проводится инструктаж, выдается всё необходимое оборудование, а тренер сопровождает на волне и помогает уверенно встать на доску. Такой формат подходит и для первого знакомства с серфингом, и для тех, кто хочет развивать навыки.

Преимущества «НА ВОЛНЕ (365)»:
— единственная в Казани искусственная волна
— серфинг в любое время года
— занятия с профессиональными тренерами
— всё оборудование включено
— формат для индивидуальных тренировок, компаний и семей
— возможность аренды клуба для дней рождения и мероприятий

Весна — отличный повод попробовать то, о чем давно думали. Поймать свою волну можно уже с первого занятия.
Успеть этой весной
посетить мастер-класс
Улица Дзержинского дом, 5, помещение №102
Весна — время обновления и экспериментов с образом. В студии Makeup Kitchen можно не просто выбрать косметику, а создать её своими руками. Это первая в России лаборатория по созданию декоративной косметики, где мастер-классы проходят в уютной студии в центре Казани, рядом с Чёрным озером.

Всего за один час участники создают собственный продукт: губную помаду или блеск для губ, хайлайтер или румяна, скраб или баттер для тела. При желании можно воссоздать оттенок любимой люксовой помады и забрать готовый продукт с собой сразу после мастер-класса.

Преимущества Makeup Kitchen:
— первая лаборатория декоративной косметики такого формата
— возможность создать собственный косметический продукт
— качественные базы и профессиональные компоненты
— уютная студия в центре города
— формат для девичников, дней рождения и корпоративов

Это необычный формат отдыха, где творчество встречается с красотой. Весной особенно приятно попробовать что-то новое — и унести с собой косметику, созданную собственными руками.
Пусть эта весна станет для вас не просто временем года,
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ