Стали известны подробности биографии освобожденного из "рабства" безногого инвалида Димы. Как рассказала в соцсетях волонтер Юлия Хакимова, мужчины был украден и дома инвалидов во Владивостоке.

"Вначале его удерживали армяне, а в последующем передали цыганам, которые регулярно избивали его за любую погрешность, если приносил мало денег, закрывали на замок в холодной бане" - рассказала о шокирующих подробностях "пленения" мужчины Хакимова.

По словам волонтера, она целый день ездила с мужчиной по отделам полиции и поняла, что бездомным негде искать защиты. Также женщина сообщила, что вышла на контакт с другими казанскими инвалидами, которые оказались в похожей ситуации: по ее словам, в одной двухкомнатной квартире удерживают 12 таких же "рабов", среди них есть и старики.

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