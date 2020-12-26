Молодые "мажоры" вчера вечером устроили экстремальный заезд по центру Казани и снимали свои "приключения" на видео. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как утверждает автор, лихачи 7 раз проехали на красный сигнал светофора и катались по встречной полосе.

Водители устроили прямую трансляцию "заезда" в инстаграме (мы убрали звук из видео из-за большого количества ненормативной лексики).

На ролике видно, что водители ездят экстремально и несколько раз едва не попадают в аварию. Сами герои видео объясняют это тем, что "наводят суету в городе". Водители на этом не останавливаются: они провоцируют проезжающий мимо экипаж ДПС устроить гонки.

"До Агропарка за полчаса?" - издевательски кричат водители автоинспекторам.

Казанцы в комментариях бурно отреагировали на инцидент.

"Таких дебилов надо в клетках зоопарка держать, а не на дороги выпускать", - пишет женщина.

"Жёстко наказать! Совсем мозгов нет" - призывает мужчина.

Корреспондент портала обратился в пресс-службу МВД за информацией о происшествии.

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