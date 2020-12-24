Казанский врач, заведующий отделением педиатрии детской больницы № 1 Ильдус Лутфуллин рассказал, что за полгода работы с коронавирусными больными он так и не успел заразиться инфекцией. Узнал об этом врач когда приехал прививаться от ковида: тест на антитела показал, что медик не болел коронавирусной инфекцией.

Лутфуллин считает это случайностью. Также медик шутливо пишет, что за 15 лет работы педиатром его клетки "окончательно озверели и превратились в монстров, уничтожающих все инфекции на входе".

При этом врач предупреждает, что коронавирусная инфекция очень серьезная болезнь и может привести к непредсказуемым последствиям.

"Ковид - это рулетка, в которую не стоит играть. Умирают или тяжело болеют люди, которые казалось бы должны перенести его в форме легкого ОРВИ. Насмотрелся я за эти месяцы, играть в эту игру не хочу", - пишет медик в инстаграме.

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