23 декабря в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались женщина 88 лет и двое мужчин 67 и 55 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане от последствий коронавируса скончалось 177 человек.

Напомним, в регионе за сутки зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом.

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