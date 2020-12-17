В Татарстане местный житель задолжал по алиментам 800 тысяч рублей, скрывался от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«По решению суда мужчина должен был выплачивать часть дохода детям. После того как он не выполнял свои обязанности, его привлекли к административной ответственности. Он отсидел 10 суток, но выплачивать алименты не начал и скрылся», - говорится в сообщении.

Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Но чтоб найти мужчину, сотрудникам пришлось преодолеть 10 километров по льду, его нашли на острове в 10 километрах от города Болгар.

На данный момент злостному неплательщику грозят исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до года.

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