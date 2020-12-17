На утро 17 декабря в Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 17 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших семь человек до 18 лет, шесть человек в возрасте от 18 до 30 лет, 36 человек от 30 до 50 лет, 19 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 17 человек в возрасте от 60 до 70 лет, шесть человек от 70 до 80 лет, два человека от 80 до 80 лет и один человек старше 90 лет.

Так, больше всего заболевших в Казани – 55 человек, далее идут Набережные Челны – 11 человек и Нижнекамский район – 9 человек. В остальных районах цифра колеблется от 5 до 1 случаев.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 11 878 случаев коронавируса, 10 416 человек выздоровело, 76 за сутки.

Напомним, в Минздраве Татарстана рассказали, при каких условиях жителям могут отказать в прививке от коронавируса.

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