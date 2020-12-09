В Казани водитель "Лады Калины" сбил пешехода: авария произошла на улице Чуйкова, передают в социальных сетях. Предположительно, водитель легковушки был в момент аварии пьяным.
Инцидент попал на видео (скорее всего, в ролике допущена ошибка в словах о месте аварии, ДТП произошло на улице Маршала Чуйкова).
Сообщается, что пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу.
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