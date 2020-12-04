В соцсетях житель поселка Салмачи поделился фотографией освещенной дороги. Не так давно на этом участке произошло смертельное ДТП.

«Фонари в Салмачах включили! Едем и радуемся!», - подписал фото автор.

В комментариях жители напомнили, что их включили после того, как на участке под колесами погибли люди.

«Сначала трагедия нужна была. Без этого никак не могут»,

«Пешеходный переход нужен и остановка»,

«Вот почему нужно было трагедии дождаться, чтобы начать действовать?»,

«Тому, кто погиб на этом участке фонари уже не помогут»,

Также в комментариях заметили, что фонари включили только в Салмачах, а вот в Куюках как не было света, так и нет.

Напомним, ДТП произошло 30 ноября, водитель не заметил пешехода, а пешеход не убедился в безопасности перед переходом.

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