Антисанитария и угроза взрыва: сотрудник «Нэфис Косметикс» в Казани рассказал о нарушениях на заводе

Житель Казани Cвятослав Титов, сотрудник химического предприятия "Нэфис Косметикс", заявил о нарушениях на заводе. Он утверждает, что это может привести к серьезным последствиям для жителей города, вплоть до взрыва на предприятии. Об этом он подробно рассказал корреспонденту ProKazan.ru.



По словам Святослава, сейчас все компрессоры в цехе работают на износ, при этом ремонтом занимаются люди без допуска, что является недопустимым в работе с водородным оборудованием. Беспокоясь за свою безопасность, Святослав обратился в суд и потребовал взыскать с завода 1 миллион рублей за моральную компенсацию и за опасные и вредные условия труда. К тому же прежде с компанией у сотрудника уже были разногласия. Так, спецформу ему выдали только после обращения в Роструд, а на ужасные антисанитарные условия до сих пор никто не отреагировал.

Заметим, что ранее предприятие "Нэфис Косметикс" уже было замечено в нарушениях. Люди жаловались на химический запах возле Булака, а МЧС обращали внимание прокуратуры на несоблюдение компанией требований к технике пожарной безопасности. В данный момент там также идет проверка.



Более подробную информацию о нарушениях завода, а также видеозаписи Святослава, сделанные им прямо на рабочем месте, смотрите в материале ProKazan.ru.

