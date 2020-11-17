17 ноября в Казани ожидается мороз до -12 градусов

17 ноября, во вторник, в Казани днем ожидается -9...-7 градусов, ясно, ночью -13...-12 градусов, без осадков.

По данным Гидрометцентра Татарстана при прояснении температуры ночью могут достигать до -23 градусов, -5...-10 градусов днем.