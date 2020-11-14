С 1 января 2021 года в Татарстане увеличится размер платы за детский сад. Об этом сообщил на онлайн-конференции глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком вырастет на 4% - от 114 до 158 рублей. Повышение связано с ростом расходов на организацию питания в частности и расходов на финансовое обеспечение деятельности ДОУ в целом, сообщил министр образования и науки Татарстана.

Добавим, что размер родительской платы зависит от режима работы садика, направленности группы и возраста воспитанников. Так, в среднем для родителей, чьи дети старше трех лет и посещают общеразвивающую группу с 10,5 - часовым пребыванием, повышение составит 125 рублей, а сумма родительской платы, таким образом, 3 252 рубля.