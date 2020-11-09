Беременная певица из Казани заболела коронавирусом и умерла

В Казани простились с певицей Лилией Сабировой. О ее смерти сообщила знакомая и коллега Альбина Кармышева.

«Не стало очаровательной, талантливой и яркой, жизнерадостной девочки Лили Сабировой, на долю которой выпало немало трудностей. Как мы с тобой смеялись тогда в марте Какая же не справедливость. Вот-вот должен был родиться ребеночек. Как так нет слов, ужасный год Сил всем близким», - написала Альбина.

Лилия была беременна и умерла при родах. Об этом написал ее муж на странице во «ВКонтакте».

«Лилия умерла при родах, Аллах дарует таким женщинам степень шахида. Она ушла, и я убежден, что ей хорошо», - написал он.

По неподтвержденной информации девушка не так давно заболела коронавирусом, она была в тяжелом состоянии, ребенка так же не удалось спасти.