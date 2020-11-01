Медики рассказали, почему веганы рискуют заразиться коронавирусом

Люди, которые отказываются от продуктов животного происхождения, имеют повышенный риск заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за того, что веганы питаются только продуктами растительного происхождения, в их организм не поступают важные витамины и микроэлементы, которые не синтезируются самостоятельно и содержатся только в пище животного происхождения. Таким образом, у вегетерианцев снижается иммунитет, на фоне чего возрастает риск заразиться любой инфекцией, в частности, COVID-19.

Также веганы недополучают белок, витамины В2 и В12, у них может сформироваться дефицит полиненасыщенных жирных кислот. Люди, отвергающие продукты животного происхождения, чаще страдают анемией, могут заболеть сахарным диабетом, бронхиальной астмой, артритами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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