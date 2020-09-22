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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани водитель пожарной машины удержал авто на двух колесах после столкновения с иномаркой. Видео

22.09.2020, 10:30 152 0 prokazan.ru

В Казани на видео попало столкновение пожарной машины и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, легковушка "Субару" врезалась в бок пожарному автомобилю, после чего он едва не перевернулся. 

На кадрах видно, как пожарная спецтехника после удара отклоняется вбок, почти переворачиваясь, однако водителю удалось удержать машину от падения. Он проехал около 100 метров, балансируя на двух колесах, после чего вернул автомобиль в нормальное положение. 

Продолжил пожарный автомобиль движение или дождался сотрудников ГИБДД после аварии, не уточняется. Казанцы в комментариях отмечают мастерство водителя. 

"А водитель пожарной то какой молорик, удержал ведь"
"Пожарник красавчик"
"1000 балов водиле пожарной", - восхищаются горожане. 

ДТП Дороги МЧС Казань
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